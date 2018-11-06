Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже денег из банкоматов в Московском регионе. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, на счету грабителей 12 подобных преступлений, в результате которых похищено более 20 млн рублей.

По ее словам, подозреваемые с 2017 года похищали деньги из банкоматов, при этом использовали программное обеспечение удаленного доступа к операционной системе платежных устройств, которое после подключения позволяло совершать манипуляции, необходимые для выгрузки денежных средств.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Луховицком районе Московской области сотрудниками полиции была остановлена автомашина, в которой находились двое мужчин в возрасте 29 и 32 лет. При осмотре автомобиля изъяты денежные средства на общую сумму более 6,5 миллиона рублей. Установлены обстоятельства 12 аналогичных преступлений, совершенных на территории России. По предварительным оценкам, сумма материального ущерба юридическим лицам превысила 20 миллионов рублей», — сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»).