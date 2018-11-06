Кремль отнесся с повышенным вниманием к информации о задержании в Монако российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такие ситуации — задержание или аресты — наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отказался от дальнейших комментариев. «Нам неизвестны обстоятельства, суть обвинений и так далее», — пояснил Песков.