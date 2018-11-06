В Кремле считают санкции США в отношении России по «делу Скрипалей» незаконными, так же будут расценены и новые ограничения с американской стороны, если они последуют в ноябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными и, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — сказал Песков, комментируя заявление США о невыполнении требований Вашингтона в рамках «дела Скрипалей».

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций Госдепа и конгресса США.