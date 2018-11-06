Уже в 2019 году каждому заемщику в России будет присваиваться уникальный идентификатор для передачи более корректных данных в бюро кредитных историй. Такой законопроект разработал Минфин, Госдума в среду приняла документ во втором чтении.

Предполагается, что новые стандарты исключат «разрывы» в кредитной истории гражданина, которые могут возникнуть из-за смены паспорта или фамилии. Сейчас недобросовестный заемщик может получить ссуду по новым паспортным данным, если его «старая» кредитная история испорчена. Правительство предлагает объединить все кредитные истории клиента под единым идентификатором.

«Мы фактически защищаем этим законом граждан от них самих», —- пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Госдуме.

Присвоить заемщику код должна будет любая финансовая организация, у которой есть разрешение на выдачу ссуд: банк, МФО, ломбард или кредитный кооператив. Порядок присвоения идентификатора разработает Банк России. После принятия закона у ЦБ есть на это полгода. Чуть больше — один год — есть у БКИ на оформление документов заемщиков по новым правилам. Новую информацию о клиентах бюро кредитных историй не смогут принимать без специального кода.