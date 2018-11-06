Крипторубль, который может появиться в России после принятия законов о регулировании крипторынка и с согласия Банка России, способен стать полным аналогом ныне существующего фиатного рубля в цифровом пространстве, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это тот же рубль, просто в зашифрованном виде, и он отслеживает денежный оборот между участниками блокчейна… Информационная система может размещать токены, цифровые права для привлечения средств на реализацию проектов. Все права учитываются в информационной платформе. Этот ресурс позволяет обменивать деньги на криптоденьги. К примеру, вы заводите в банк 100 тысяч рублей и получаете 100 тысяч крипторублей, один к одному к фиатным деньгам. Эти средства вы используете, чтобы купить зафиксированный в блокчейне товар», — пояснил Аксаков.

«Как только блокчейн начнет занимать существенное место в нашей экономике, то, с моей точки зрения, возникнет необходимость, чтобы товарооборот и экономические процессы обслуживались с помощью крипторубля, рубля в блокчейне. Очевидно, и с моей точки зрения, этот процесс должен регулироваться ЦБ, и ЦБ должен дать право возникновению такого инструмента. Пока у регулятора сдержанная позиция, они к этому относятся осторожно», — пояснил он.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Но Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.