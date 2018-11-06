Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, направленный на оптимизацию прохождения субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) добровольной сертификации, в том числе и для их участия в закупках.

Документом предлагается предоставить правительству полномочия по установлению особенностей проведения работ по добровольному подтверждению соответствия товаров, работ, услуг, поставляемых субъектами МСП, в целях их участия в закупках, сообщает агентство городских новостей «Москва» .

Также правительство уполномочено установливать особенности порядка оплаты субъектами МСП добровольной сертификации, а также порядка взаимного признания результатов процедур подтверждения соответствия в системах добровольной сертификации для участия субъектов МСП в закупках.

Документом предлагается установить обязательность регистрации систем добровольной сертификации в специальном едином реестре и наделить Росстандарт полномочиями по мониторингу таких систем с возможностью приостановления их регистрации и исключения из единого реестра в случае выявления нарушений.