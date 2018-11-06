Аналитики инвесткомпании «Финам» ожидают роста финансовых показателей оператора одной из крупнейших международных платежных систем — Mastercard и рекомендуют инвесторам покупать ее акции. Они ожидают роста котировок на 22,5% до 230 долларов.

На данный момент бумаги Mastercard на Нью-Йоркской бирже торгуются в районе 199,5 доллара. Как считает аналитик «Финама» Игорь Додонов, успешные сделки слияния и поглощения, стратегические альянсы и партнерства, инвестиции в технологические улучшения, а также диверсифицированный портфель продуктов и перспективы выхода на новые географические рынки позволят Mastercard и дальше наращивать финансовые показатели и щедро вознаграждать своих акционеров.

В III квартале выручка компании выросла на 14,7% до рекордных 3,9 млрд долларов, операционная прибыль увеличилась на 17,9%. Рост финансовых показателей был достигнут за счет увеличения количества трансакций на 16%. Еще 2,5% к росту бизнеса добавили сделки слияния и поглощения. По состоянию на конец сентября в обращении находилось порядка 2,47 млрд карт под брендами Mastercard и Maestro, что на 4,2% больше прошлогодних показателей. С учетом растущей популярности безналичных платежей перспективы Mastercard остаются оптимистичными, считают эксперты. Кроме того, указывают в «Финаме», платежный оператор продолжает программу обратного выкупа акций. В октябре было выкуплено 1,8 млн акций за 385 млн долларов, при этом в распоряжении Mastercard остается 0,8 млрд долларов для продолжения программы buyback.

