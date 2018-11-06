Разработчики популярного программного кошелька для хранения эфира и токенов на блокчейне Ethereum MetaMask объявили о добавлении, начиная с версии 4.18, приватного режима для дополнительного уровня защиты данных пользователей.

Таким образом, сайты, на которые заходит пользователь, должны будут запрашивать разрешение, прежде чем получить информацию о его Ethereum-адресе, сообщает Ttrcoin . По умолчанию MetaMask будет запоминать сайты, которым пользователь разрешает обращаться к его аккаунту, но может установить настройки таким образом, чтобы сайт отправлял запрос при каждом посещении.

В будущих версиях приватный режим будем активирован для всех пользователей по умолчанию.