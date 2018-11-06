В Великобритании арестована жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который отбывает на родине 15-летний тюремный срок за растрату. Замира Гаджиева была задержана после того, как потратила 16 млн фунтов стерлингов в лондонском универмаге Harrods, сообщает ВВС.

Гаджиева стала первым человеком, которого Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона «О криминальных финансах» (unexplained wealth orders, UWO). Внимание также привлекла ее недвижимость в Лондоне стоимостью 15 млн фунтов стерлингов.

По данным Вестминстерского магистратского суда Лондона, Гаджиева была арестована еще на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали по запросу властей Азербайджана. У нее были конфискованы ювелирные изделия стоимостью более 400 тыс. фунтов стерлингов. Ранее власти страны заморозили активы Гаджиевой.

Британские правоохранительные органы отказались ее выпустить под залог, апелляция на это решение будет рассматриваться в четверг в Высоком суде.

Джахангир Гаджиев — экс-глава Международного банка Азербайджана. В 2016 году суд в Баку приговорил его к 15 годам лишения свободы за финансовые махинации. По данным следствия, Гаджиев в сговоре с сообщниками создал и возглавил организованную преступную группу. Замира Гаджиева в рамках дела была арестована заочно, ее объявили в международный розыск.