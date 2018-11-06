Фондовая биржа Абу-Даби (ADX) намерена создать инфраструктуру для выпуска криптовалютных активов и содействия внедрению технологии блокчейн в эмирате, говорится в аналитическом документе, выпущенном в сотрудничестве с Центральным депозитарием ценных бумаг и под патронажем Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (ISSA).

ADX планирует определить технические и эксплуатационные критерии, необходимые для выпуска криптоактивов и обеспечить поддержку финансовых учреждений в управлении этим процессом, сообщает Anycoin .

По словам исполнительного директора биржи Рашеда Аль Блуши, важна модернизация инфраструктуры финансового рынка и внедрение стандартов управления для предотвращения фрагментации рынка, повышения доверия инвесторов и расширения услуг в области криптоактивов.