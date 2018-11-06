ВТБ Банк (Украина) ввел лимиты на снятие наличных для сдерживания оттока средств клиентов, сообщается на сайте кредитной организации.

В банке напомнили, что 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских структур Сбербанка , ВТБ, а также на бумаги Проминвестбанка, принадлежащего ВЭБу. Суд также запретил «дочкам» российских госбанков отчуждать имущество, осуществлять реорганизацию или ликвидацию.

«До момента рассмотрения соответствующей апелляционной жалобы решение указанного суда лишило ВТБ Банк (Украина) возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов. В результате ВТБ Банк (Украина) был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных», — указывается в сообщении.

При этом подчеркивается, что банк «располагает всеми необходимыми ресурсами и управленческим опытом для продолжения работы и стабилизации ситуации».

«В настоящее время менеджмент банка делает все возможное для разблокировки деятельности банка в максимально сжатые сроки. Подчеркнем, что активов кредитной организации с большим запасом хватает для погашения всех клиентских обязательств. Поэтому просим наших клиентов сохранять спокойствие и поддержать банк в сложившейся ситуации», — добавили в кредитной организации.