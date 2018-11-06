Платежная система SWIFT опровергла распространившуюся в сети информацию о том, что она может задействовать набор решений американского финтех-стартапа Ripple при осуществлении трансграничных денежных переводов.

По словам пресс-секретаря SWIFT обновление стандартов системы в текущем месяце никак не затрагивает RippleNet. Его главным назначением является обеспечение наличия у всех платежей трекинговой ссылки, что позволит банкам в реальном времени отслеживать свои gpi-платежи, добавил пресс-секретарь.

Как напоминает Ttrcoin , на фоне новостей об обновлении в сети появилась информация о возможной интеграции RippleNet и платежного решения xRapid на базе криптовалюты XRP в систему SWIFT, что сделало бы их доступными для 4 000 банков по всему миру.