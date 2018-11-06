Соглашение РФ с Китаем по расчетам в нацвалютах может быть подписано до конца текущего года, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов.

«Мы заинтересованы, китайская сторона не менее, а может быть и больше заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР, чтобы такое соглашение было подписано в кратчайшие сроки. Кратчайшие сроки — было бы отлично, если бы мы смогли его подписать до конца года», — сказал Шувалов.