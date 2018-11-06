Арбитражный суд Республики Татарстан не удовлетворил заявления АСВ о признании недействительными договоров уступок прав требований ИнтехБанка, по которым переданы права требования к ООО «Лизинг-Трейд» в размере 10,1 млн рублей и права требования к ООО «Реалпак+» в размере 15,1 млн рублей.

Также суд не признал недействительными операции, совершенные с 5 апреля по 13 апреля 2017 года, по выдаче 7,3 млн рублей со счета клиента, открытого в банке, сообщает TatCenter .