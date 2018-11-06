Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам российского ЮниКредит Банк со «стабильного» на «негативный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента подтверждены на уровне «BBB-/A-3».

Изменение прогноза по рейтингу ЮниКредит Банка последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении его конечной материнской структуры — зарегистрированного в Италии банка UniCredit SpA. «Учитывая роль банка для материнской структуры, мы считаем, что UniCredit SpA предоставит ЮниКредит Банку значительную финансовую поддержку в случае необходимости. В то же время мы полагаем, что в случае снижения кредитоспособности материнского банка его способность предоставлять такую поддержку дочерней структуре может снизиться, — поясняют в S&P . — В настоящее время мы добавляем одну дополнительную ступень к долгосрочному кредитному рейтингу ЮниКредит Банка за счет поддержки от группы, но можем перестать добавлять ее в случае понижения рейтингов UniCredit SpA».



Оценка характеристик собственной кредитоспособности ЮниКредит Банка сохранена на уровне «bb+». Это относительно высокая оценка для банка, ведущего деятельность в России; она учитывает прочные, по мнению агентства, позиции банка на российском рынке, хорошую способность генерировать прибыль и высокоразвитую практику управления рисками. В агентстве ожидают, что банк продолжит демонстрировать высокие показатели прибыльности и осуществлять эффективный контроль расходов, поддерживать адекватные показатели капитализации. Оценка собственной кредитоспособности банка по-прежнему ограничена сложными условиями ведения операционной деятельности в России, а также значительной концентрацией ресурсной базы, которая, однако, отчасти компенсируется взвешенным управлением ликвидностью, указывают аналитики.