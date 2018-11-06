Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении до конца 2018 года особого режима, который позволит российским предпринимателям вернуть в бюджет страны налоги, не уплаченные ранее ими в бюджет с доходов подконтрольных им иностранных компаний, без угрозы применения к ним наказания.

Впервые такой механизм был введен на основании внесенных в ноябре 2014 года в Налоговый кодекс РФ поправок. Согласно им, в 2016—2017 годах лицам и организациям, не уплатившим налоги с доходов подконтрольных им иностранных компаний, была дана возможность избежать за это правонарушение ответственности, но в случае если все средства будут возвращены ими в российский бюджет в полном объеме.

Теперь данный режим продлевается до конца 2018 года. Уже с 1 января 2019 года предприниматели, не уплатившие налоги с подконтрольной им иностранной компании, будут нести ответственность за данное правонарушение.

Как пояснил корреспонденту ТАСС зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, данный закон «направлен на то, чтобы возвращались активы» российских предпринимателей. «Амнистия должна действовать для людей, которые сегодня нужны стране, нужны для экономики страны, не только их инвестиции, но и их опыт, умение вести бизнес», — добавил он.