Совет Федерации одобрил в среду закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

Закон предоставляет депутатам ГД или членам СФ право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата повторно не устанавливается.

«Единая Россия» 6 сентября внесла в Госдуму первый пакет поправок к законопроекту по изменениям в пенсионной системе. В числе внесенных поправок, в частности, была и поправка об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы, и 3 октября его одобрил Совет Федерации. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ Владимира Путина, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет: до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.