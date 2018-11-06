Органы юстиции Монако предъявили обвинение в коррупции российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, он выпущен на свободу под юридическим контролем. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на данные, полученные из юридических кругов княжества. Отмечается, что обвинение предъявлено еще троим фигурантам этого дела.

Эти данные подтвердила региональная газета Nice-Matin со ссылкой на прокурора Монако Сильви Пети-Лёклер. Однако прокурор сообщил, что на данный момент не располагает точным текстом обвинения. Он подтвердил также, что Рыболовлев освобожден из под временного задержания, но будет находиться под юридическим контролем.

Как сообщила газета, обвинения предъявлены также Кристине и Антуану Нармино, соответственно жене и сыну бывшего главы юстиции Монако Филиппа Нармино, обвиненного ранее. Также обвинения выдвинуты против адвоката Рыболовлева, Татьяны Бершеды. Все они, по данным издания, выпущены на свободу, но будут находиться под юридическим контролем.

Официальных комментариев от представителя Рыболовлева ТАСС пока получить не удалось.