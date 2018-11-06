Владельца футбольного клуба «Монако» бизнесмена Дмитрия Рыболовлева могут освободить в этот четверг, сообщил ТАСС источник, близкий к бизнесмену.

«Рыболовлев может быть освобожден в течение 24 часов, так как срок в рамках процедуры garde a vue истекает завтра утром. Первые 24 часа истекают сегодня, решение о продлении принимает судебный следователь в Монако», — сказал собеседник агентства.

Во вторник газета Le Monde сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Рыболовлев задержан во вторник утром властями Монако для допроса по делу о коррупции. Тогда же у него дома на вилле La Belle Epoque власти княжества провели обыск. По информации Le Monde, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев оставался под стражей вместе с еще несколькими фигурантами дела.

Адвокаты российского миллиардера подтвердили факт задержания своего подзащитного для допроса в Монако во вторник, подчеркнув при этом, что распространение данной информации во французских СМИ нарушило тайну следствия.