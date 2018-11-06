Израильская высшая школа информационных технологий и безопасности HackerU провела для программистов Райффайзенбанка 4-х дневный практический тренинг по безопасному программированию.

Курс от HackerU предложил лучшие практики в области безопасной разработки клиентской и серверной частей приложений и сервисов. Таким образом, программисты банка получили более глубокие знания о современных атаках на web-системы и о методах защиты от них, говорится в сообщении школы HackerU.

По словам начальника отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Дениса Камзеева, 80% обучения на курсе было практическим. Знать все о самых современных методах защиты от хакерских атак на web-системы — одна из первоочередных задач программистов Райффайзенбанка.