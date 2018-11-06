Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявления конкурсного управляющего Татфондбанка о признании недействительными банковских операций по перечислению в период с 15 ноября по 2 декабря 2016 года денежных средств в общем размере 1,9 млрд рублей со счетов ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», открытых в банке, сообщает TatCenter .

Также суд признал недействительными операции по переводу 2, 7 и 9 декабря 2016 года со счета ООО «Парли», открытого в банке, денежных средств на 2 млн рублей и 37,7 тыс. долларов.