Руководитель холдинга «Кэшбери» Артур Варданян, сообщил в своем официальном заявлении на YouTube канале об открытии новой компании GDC – Global Decentralization Community, которая будет посвящена инвестициям, майнингу и криптоиндустрии.

По словам Варданяна, новая организация будет представлять собой «беспрецедентную по масштабам мировую компанию» с «лучшими инвестиционными предложениями, лучшим маркетингом и полностью прозрачной схемой работы», сообщает Coinlife .

При этом ранее Артур Варданян сообщал, что 25% от долга компании перед клиентами будет возмещено с помощью криптовалюты сashbery сoin.