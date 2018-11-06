Новая организация будет заниматься криптовалютами, майнингом и инвестициями.
Руководитель холдинга «Кэшбери» Артур Варданян, сообщил в своем официальном заявлении на YouTube канале об открытии новой компании GDC – Global Decentralization Community, которая будет посвящена инвестициям, майнингу и криптоиндустрии.
По словам Варданяна, новая организация будет представлять собой «беспрецедентную по масштабам мировую компанию» с «лучшими инвестиционными предложениями, лучшим маркетингом и полностью прозрачной схемой работы», сообщает Coinlife.
При этом ранее Артур Варданян сообщал, что 25% от долга компании перед клиентами будет возмещено с помощью криптовалюты сashbery сoin.
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