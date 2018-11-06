Глава общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик предлагает субсидировать процентные ставки по кредитам, которые направляются на строительство туристических объектов, в том числе средств размещения.

Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.

«Вполне справедливо также субсидировать процентные ставки по кредитам, которые направляются на строительство новых интересных туристических рекреационных объектов, потому что всегда мы говорим, что есть льготные кредитные ставки и дешевые деньги для строительства фабрик, а ведь хорошая гостиница или хороший концертный зал — такая же фабрика, просто услуг, и, в общем-то, не меньший генератор успешных экспортных проектов», — отметил Репик.

Он также подчеркнул потенциал развития въездного туризма.

«После чемпионата мира [по футболу] уже сейчас 9 миллиардов долларов — это объем въездного туризма. Мне кажется, что он посоревнуется и посоперничает и с нашими сельхозпроизводителями, и с нашими технологическими компаниями», — добавил глава «Деловой России».