Компания хочет дать пользователям возможность протестировать новый цифровой актив.
Разработчик электронного кошелька Blockchain совместно со стартапом Stellar планирует провести крупнейшую в истории раздачу 484 млн токенов stellar на сумму 125 млн долларов среди своих клиентов.
Уже на этой неделе токены получат все пользователи, которые оставят заявки на специальной странице, сообщает РБК.
По словам CEO разработчика криптовалютного кошелька Питера Смита, компания выбрала для подобного эирдропа Stellar из-за того, что вокруг токена построена крупная и масштабируемая экосистема, а его сеть создавалась с упором на масштабируемость.
При этом многие пользователи недовольны тем, что для участия в распределении криптовалюты необходимо пройти процедуру верификации. В ответ разработчик Уди Вертхаймер попросил подумать, прежде чем раскрывать личные данные, которые могут использоваться затем на протяжении нескольких лет.
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