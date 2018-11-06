Разработчик электронного кошелька Blockchain совместно со стартапом Stellar планирует провести крупнейшую в истории раздачу 484 млн токенов stellar на сумму 125 млн долларов среди своих клиентов.

Уже на этой неделе токены получат все пользователи, которые оставят заявки на специальной странице, сообщает РБК .

По словам CEO разработчика криптовалютного кошелька Питера Смита, компания выбрала для подобного эирдропа Stellar из-за того, что вокруг токена построена крупная и масштабируемая экосистема, а его сеть создавалась с упором на масштабируемость.

При этом многие пользователи недовольны тем, что для участия в распределении криптовалюты необходимо пройти процедуру верификации. В ответ разработчик Уди Вертхаймер попросил подумать, прежде чем раскрывать личные данные, которые могут использоваться затем на протяжении нескольких лет.