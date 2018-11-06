Государство должно выполнять обещания, которые дало бизнесу, иначе он оказывается в сложных условиях, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Деловой России» Алексеем Репиком. Стенограмма встречи опубликована на сайте президента.

«Потому что только объединяя усилия (я уже об этом говорил, в том числе публично), мы можем добиться нужного всем нам результата, именно всем нам: и бизнесу, и государству в целом», — заявил Путин.

Глава государства также прокомментировал предложения Репика.

«Согласен с вами в том, что если государство обещает какую-то поддержку, то оно должно свои обещания выполнять. Иначе мы ставим бизнес в очень сложные условия. Дело даже не в том, что чего-то недодали, а дело в том, что проект разваливается в этой связи», — сказал президент.

Он добавил, что о проблемах бизнеса говорят и простые граждане.

«Ведь эта поддержка связана с тем, что люди, имея в виду, что она будет, берут кредитные ресурсы, выстраивают свои бизнес-планы, а когда она исчезает, рассыпается весь бизнес-проект. Я это прекрасно понимаю, уже неоднократно с этим сталкивался, люди об этом говорят», — сказал Путин.