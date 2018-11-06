Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой Силией Флорес во вторник в прямом эфире местного телевидения купил сберегательный сертификат в венесуэльской криптовалюте.

Как пояснил Мадуро, он инвестировал свою годовую премию за один месяц (всего годовая премия в Венесуэле составляет в среднем трехмесячную зарплату – прим. ред.), чтобы купить один сертификат, сообщает РИА Новости .

По его словам, все, кто инвестирует с 6 ноября по 31 декабря в сберегательные сертификаты в el petro, смогут свободно конвертировать эту криптовалюту в мировые криптовалюты или любую свободно конвертируемую валюту мира.