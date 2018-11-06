В октябре выросли объемы вложений в открытые инвестиционные паевые фонды. По данным Investfunds, управляющие компании привлекли в розничные ПИФы свыше 1,6 млрд рублей, что на 23% превышает показатели предшествующих двух месяцев, пишет «Коммерсант».

Однако октябрьский приток оказался более чем в пять раз ниже среднемесячного показателя с начала года (8,6 млрд рублей). Тем не менее фонды фиксируют чистый приток средств частных инвесторов уже 38 месяцев подряд. И за это время в них поступило свыше 170 млрд рублей.

При этом участники рынка объясняют рост привлечений по сравнению с предыдущими месяцами не столько ростом спроса на эти финансовые инструменты, сколько снижением погашений паев. По данным Investfunds, за месяц инвесторы вывели из фондов облигаций 1,9 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей меньше оттока, зафиксированного в сентябре.

Более полному восстановлению спроса на консервативные фонды мешает возобновившийся рост ставок по банковским продуктам. Отток вкладов из коммерческих банков в августе — сентябре заставил их поднимать ставки.

Третий месяц подряд лидирующие позиции по привлечению занимают паевые фонды с более рисковыми стратегиями. По данным Investfunds, объем вложенных средств в фонды смешанных инвестиций в октябре составил 2 млрд рублей, что вдвое выше привлечений сентября. В то же время в фонды акций инвесторы вложили только 1,7 млрд рублей против 3,4 млрд рублей месяцем ранее. Худшую динамику среди фондов акций продемонстрировали отраслевые фонды высоких технологий. Такие фонды в октябре зафиксировали отток, превышающий 0,5 млрд рублей.

В ближайшие месяцы участники рынка ожидают, что на фоне роста на рынках вырастет спрос не только на фонды акций, но и на фонды облигаций. Инвестиционный спрос вырастет с возвратом к тренду снижения банковских ставок, рост которых имел преимущественно сезонный характер в виде акции до конца года, указывают эксперты.