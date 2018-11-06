Всемирный экономический форум в Давосе проиграет, не приглашая крупных российских бизнесменов, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отторгая таких бизнесменов, форум [в Давосе] рубит свои основы», — заявил журналистам представитель Кремля. Он напомнил: «[Совладелец «Русала» Олег] Дерипаска, [владелец группы «Ренова» Виктор] Вексельберг, [глава ВТБ Андрей] Костин стали теми, кем они стали, не благодаря форуму [в Давосе], а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам».

При этом Песков подчеркнул, что в России проводятся несколько крупных международных экономических форумов, которые составляют конкуренцию Давосу. «В Москве проводится много интересных форумов с очень широким международным присутствием, часть из этих форумов организуют и упомянутые предприниматели [Дерипаска, Костин, Вексельберг], поэтому все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию. Мы всех будем рады видеть», — заверил пресс-секретарь российского лидера. «Это не единственный форум, в этом плане конкуренция форумная очень сильная, и Россия здесь более чем конкурентоспособна», — указал Песков.

По мнению Пескова, «после таких решений [не приглашать на Давосский форум российских бизнесменов] российское присутствие будет не таким широким», как в прежние годы. Представитель Кремля напомнил, что ранее Всемирный экономический форум посещали и президент РФ Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев. Говоря о предстоящем в январе 2019 года форуме в Давосе, представитель Кремля отметил, что нынешний график Путина не позволит ему побывать на данном мероприятии.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Дерипаска, Вексельберг и Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум, который состоится в январе в швейцарском Давосе. По словам источников издания, это связано с обеспокоенностью международных организаций из-за американских санкций, введенных против российских предпринимателей в апреле этого года. При этом никаких законных оснований препятствовать их приезду на форум нет, отмечает издание.

Один из собеседников подчеркнул, что такое решение свело на нет все попытки организаторов форума в Давосе убедить президента РФ Владимира Путина посетить мероприятие. «Дело не в законе. На них [организаторов] оказывается огромное давление со стороны США, чтобы они [Дерипаска, Вексельберг и Костин] не были приглашены», — заявил источник FT.