Прокуратуре и защите граждан Турции и их российских соучастников, осужденных на различные сроки за незаконный вывод за границу более 1,5 млрд рублей, не удалось обжаловать приговор. Мосгорсуд не стал рассматривать апелляционное представление надзорного ведомства и жалобы адвокатов и вернул их суду первой инстанции, пишет «Коммерсант».

Приговор по этому делу был вынесен Замоскворецким райсудом столицы 2 июля. Суд признал турецких бизнесменов Эндама Левента, Эргюна Альпера, Али Босута и Мурата Арымана Левента виновными в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и выводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и в качестве наказания назначил им от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима. Их российские сообщницы Нино Георгадзе, Татьяна Мухамеджанова и Наталья Зюбенко получили от 2,5 до 5,5 года колонии общего режима. Лишь одна фигурантка — Екатерина Малыгина была приговорена к условному трехлетнему сроку. При этом суд обязал всех уплатить штрафы от 100 до 900 тыс. рублей.

Как говорится в материалах расследования, деньги выводились по фиктивным договорам на закупку турецких джинсов. Таким образом с 2014 по 2015 год из России удалось вывести более 1,5 млрд рублей, а сами злоумышленники заработали около 500 млн рублей. Их доход мог оказаться и больше: правоохранители пресекли деятельность фигурантов, когда те оформили фиктивные контракты еще на 3 млрд рублей.

Расследование этого дела длилось около двух лет, в течение которых основные фигуранты, в том числе турецкие бизнесмены, находились под арестом. Все попытки защиты добиться их освобождения из-под стражи успехом не увенчались. Поскольку большинство осужденных так и не признали вины, их адвокаты подали на приговор апелляционные жалобы. Со своей стороны апелляционное представление подала и прокуратура. Надзорное ведомство не устроило то обстоятельство, что Замоскворецкий суд снял с фигурантов обвинение в создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ).

Впрочем, Мосгорсуд не стал рассматривать эти документы. Причиной стали процессуальные нарушения: представитель прокуратуры и часть осужденных не были вовремя ознакомлены с апелляционными документами. Кроме того, Мосгорсуд обязал перевести жалобы и возражения на них на турецкий язык. В результате Мосгорсуд постановил возвратить уголовное дело в Замоскворецкий райсуд для устранения указанных недочетов.