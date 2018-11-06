Московская биржа провела стресс-тесты на случай жесткого варианта санкций США. Такие данные РИА Новости, которое ссылается на финансового директора Мосбиржи Максима Лапина, приводит РБК .

По его словам, сейчас Мосбиржа ожидает развития событий и потенциально готова к новым санкциям против российских компаний. «Есть сценарий, по которому в Национальный Клиринговый Центр может прийти значительная ликвидность от участников рынка, именно так было в декабре 2014-го — начале 2015 года. Размещение средств клиентов означает давление на капитал», — рассказал Лапин.

По его словам, из-за риска санкций на состоявшемся в сентябре заседании наблюдательного совета биржи его члены должны были сделать выбор: «либо выплатить промежуточный дивиденд, либо оставить средства в Национальном Клиринговом Центре».

По итогам заседания было принято решение создать «подушку безопасности» на случай санкций, на эти цели будут направлены средства, которые ранее планировалось направить на выплату промежуточных дивидендов в 2018 году, сообщил Лапин.

Запас средств в НКЦ позволяет в случае необходимости увеличить капитал Мосбиржи и не выйти за рамки нормативных требований. «Если раунд санкций будет менее жестким, необходимость держать такую «подушку безопасности» уйдет, этот резерв можно будет направить на дивиденды по итогам года. При нормальном течении бизнеса Московской биржи капитал НКЦ может колебаться в районе 55—65 миллиардов рублей», — добавил он, отметив, что на 1 октября 2018 года эта сумма составляла 60,9 млрд.

В сентябре наблюдательный совет Мосбиржи признал нецелесообразной выплату в 2018 году промежуточных дивидендов и дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

В апреле этого года Минфин США ввел самые жесткие с 2014 года санкции против российского бизнеса, а уже летом стало известно о том, что законодатели готовят новые санкционные проекты. Среди них — документ, который предлагает ввести запрет на операции российским госбанкам в США, а также ограничение возможности покупки ОФЗ.

Курс рубля на фоне этих сообщений опускался до двухлетнего минимума, инвесторы начали продавать бумаги госбанков и гособлигации. Из-за промежуточных выборов в конгресс рассмотрение новых санкционных инициатив было отложено, однако оно возобновится после подведения их итогов.

Кроме того, в августе США ввели против России санкции за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок», обещав, что второй пакет будет более «суровым» и последует, если Москва не предоставит «надежные гарантии» того, что она больше не будет использовать химическое оружие, а также не допустит международных специалистов на свои химические объекты.



Госдеп не сумел проверить, соблюдает ли Россия законодательство о химическом оружии, заявили накануне в ведомстве, уточнив, что Госдеп уже проинформировал конгресс об этом обстоятельстве, а значит, американские власти вскоре введут дополнительные санкции в отношении Москвы.