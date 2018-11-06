Прогноз рейтингового агентства Moody's по кредитоспособности суверенного сектора на 2019 год остается «стабильным», однако замедление темпов экономического роста указывает на нарастание неопределенности. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства.



«Этот прогноз отражает, с одной стороны, продолжающийся рост мировой экономики, хотя и замедляющимися темпами, а с другой — нарастающую неопределенность относительно экономической и финансовой стабильности в долгосрочной перспективе», — отмечается в прогнозе.

Несмотря на то что ряд рисков может негативно повлиять на кредитоспособность суверенных эмитентов в течение ближайших 1,5 года, три четверти из 138 рейтингуемых Moody's стран имеют «стабильный» прогноз по рейтингам, 15 стран имеют «позитивный» прогноз. Рейтинги 19 суверенных эмитентов имеют «негативный» прогноз, при том что год назад такой прогноз имели 22 государства.

«Несмотря на в целом «стабильный» прогноз, мы больше, чем в предыдущие годы, обращаем внимание на риск возникновения непредвиденных шоков, которые могут дестабилизировать экономическую и финансовую обстановку в течение ближайших 12—18 месяцев», — говорит управляющий директор международной группы оценки суверенных рисков Аластер Уилсон.

Moody's ожидает, что темпы роста мировой экономики в 2018 году достигнут своего максимального значения в 3,3%, а в 2019 году замедлятся до 2,9%.

«Замедление экономического роста означает, что закрывается окно возможностей, когда государства могли бы принять меры для решения накопившихся проблем, таких как высокий уровень государственного и частного долга, а также проблем, обусловленных долгосрочными тенденциями старения населения и неравенства доходов», — указывается в отчете.

Кредитные условия для всех суверенных эмитентов в более долгосрочной перспективе будут зависеть от успехов в проведении реформ, направленных на решение указанных проблем.



Как и в предыдущие годы, непредвиденные внутриполитические и геополитические события представляют собой ключевой остаточный риск. Помимо экономических и фискальных показателей той или иной страны, геополитические риски могут влиять на международные потоки капитала, а следовательно, и на условия фондирования для многих государств.

