Большинство предпринимателей в России не знают о необходимости перепрошивать онлайн-кассы при повышении ставки НДС до 20%, говорится в исследовании Модульбанка.

Согласно полученным данным, 72,2% опрашиваемых предпринимателей знают о том, что с 1 января 2019 повышается ставка НДС до 20%, при этом, большинство из них (67,1%) не знают, что, при этом, необходима перепрошивка их онлайн-кассы, говорится в пресс-релизе Модульбанка.

О том, как именно необходимо проводить перенастройку, знает 12% опрошенных. При этом более 90% участников опроса отметили, что не знают об оплате услуг перепрошивки, и считают это финансовыми махинациями производителей кассового оборудования.

По словам управляющего директора по развитию клиентского сервиса Модульбанка, генерального директора «МодульКассы» Андрея Ваничева, сотрудники «МодульКассы» не требуют с бизнесменов дополнительных финансовых и временных затрат на перепрошивку онлайн-касс. Оборудование перенастраивается автоматически в течение нескольких часов.

Участниками исследования стали 1619 бизнесменов, работающих с кассовым оборудованием из всех федеральных округов РФ. Опрос проводился в сети Интернет с середины октября 2018.