Оба сегодняшних аукциона по облигациям федерального займа закончились неудачно для Минфина. В среду, 7 ноября, ведомство пыталось разместить два выпуска облигаций со сроками шесть и 11 лет. Объем выпусков составил по 10 млрд рублей.

Несмотря на премию к рынку, удалось разместить только часть бумаг: из выпуска шестилетних облигаций инвесторы приобрели бумаги только на 4,7 млрд рублей, а из более длинных, 11-летних, выкупили бумаги на 6,53 млрд. При этом доходность последних составила рекордные 8,75%. Шестилетние госбумаги были проданы по ставке 8,6%. Это выше рынка — индекс госбондов RGBITR торгуется с доходностью 8,53%, а длинные выпуски ОФЗ — с доходностью 8,68%.

Аналитики отмечают высокие риски, связанные с возможными санкциями в отношении России. Госдеп США уведомил конгресс, что Россия не предоставила в установленный срок доказательств соблюдения условий закона о ликвидации химического и биологического оружия. «Это предполагает введение более жестких санкций против России», — считают в Райффайзенбанке.



Неделей раньше Минфин также не смог продать весь объем (15 млрд рублей) трехлетних ОФЗ: инвесторы, опасаясь санкций, купили бумаг только на 12 млрд рублей. При этом ставка по ним составила 8,3%. В то же время инвесторы выкупили 11-летние облигации, доходность которых составила рекордные 8,69%.