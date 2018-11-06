Россия будет оспаривать санкции США против российского госдолга, заявил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

«По мере возможности мы будем действия американцев оспаривать, атаковать. У нас есть для этого площадки. Прежде всего площадка «группы двадцати» и Совета финансовой стабильности», — сказал он журналистам.

Сторчак подчеркнул, что пока нет информации о том, что американское казначейство изменило свою позицию, заявленную в конце февраля.

Поведение инвесторов, работающих с российским госдолгом, он назвал «опережающим».

«Они играют на опережение, выводят свои активы из ОФЗ. Но за годы активного развития долгового рынка у нас подросли свои институциональные инвесторы: пенсионные фонды, страховые компании. Думаю, мы справимся. Никаких панических настроений в Минфине нет и не предвидятся», — подытожил он.