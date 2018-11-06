За девять месяцев 2018 года общий объем размещений составил 1,7 трлн рублей, 86 компаний разместили 153 выпуска облигаций.
Чистая прибыль Московской биржи за III квартал 2018 года составила около 5,11 млрд рублей, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные квартальной отчетности по МСФО приводятся в сообщении фондовой площадки.
По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 5%.
Комиссионные доходы биржи выросли на 8,4% до 5,9 млрд рублей в основном за счет роста денежного, срочного и валютного рынков, указано в релизе. «В третьем квартале комиссионные доходы компании выросли на всех рынках, результаты денежного рынка и от расчетно-депозитарных операций оказались рекордными», — комментирует председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.
«Мы отмечаем некоторую стабилизацию квартальных показателей чистого процентного дохода, который в третьем квартале 2018 года составил 3,9 миллиарда рублей без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля, — указывает в свою очередь финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. — Мы продолжаем вести политику строгого контроля над расходами, которые выросли на 6,1%, что ниже годовых ориентиров. Без учета неденежных корректировок, связанных с изменением сроков амортизации, операционные расходы выросли всего на 3,5%, что соответствует уровню инфляции. В результате показатель EBITDA увеличился на 0,6% — до 7,14 миллиарда рублей».
В числе прочего в сообщении Мосбиржи подчеркивается, что она остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями: за девять месяцев 2018 года общий объем размещений составил 1,7 трлн рублей, 86 компаний разместили 153 выпуска облигаций.
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