Чистая прибыль Московской биржи за III квартал 2018 года составила около 5,11 млрд рублей, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные квартальной отчетности по МСФО приводятся в сообщении фондовой площадки.

По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 5%.

Комиссионные доходы биржи выросли на 8,4% до 5,9 млрд рублей в основном за счет роста денежного, срочного и валютного рынков, указано в релизе. «В третьем квартале комиссионные доходы компании выросли на всех рынках, результаты денежного рынка и от расчетно-депозитарных операций оказались рекордными», — комментирует председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

«Мы отмечаем некоторую стабилизацию квартальных показателей чистого процентного дохода, который в третьем квартале 2018 года составил 3,9 миллиарда рублей без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля, — указывает в свою очередь финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. — Мы продолжаем вести политику строгого контроля над расходами, которые выросли на 6,1%, что ниже годовых ориентиров. Без учета неденежных корректировок, связанных с изменением сроков амортизации, операционные расходы выросли всего на 3,5%, что соответствует уровню инфляции. В результате показатель EBITDA увеличился на 0,6% — до 7,14 миллиарда рублей».



В числе прочего в сообщении Мосбиржи подчеркивается, что она остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями: за девять месяцев 2018 года общий объем размещений составил 1,7 трлн рублей, 86 компаний разместили 153 выпуска облигаций .