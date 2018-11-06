Коллекторы всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд рублей, и поставщики таких услуг не против подобного сотрудничества, пишет «Коммерсант».

Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения, отмечает руководитель комитета СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктор Семендуев. «При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5—10%, на судебной стадии —15—20%», — уточняет он.

НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

По данным Минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд рублей. В ГК «Росводоканал» сообщили, что на 1 октября 2018 года суммарный объем задолженности населения за услуги, оказанные их предприятиями в шести городах РФ, превышает 2 млрд рублей. При этом ежегодный прирост показателя задолженности по группе «Население» достигает 20%.

Сейчас крупные компании, предоставляющие услуги ЖКХ, взыскивают просрочку как на досудебной, так и на судебной стадии. Проводимая претензионно-исковая работа позволяет достигать 97—98% годового сбора от начислений за услуги. При этом ГК «Росводоканал» на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр ФССП, а с недавнего времени начала сотрудничать на этапах судебного и исполнительного производства с коллекторскими агентствами и юридическими компаниями.

В ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам, отметил коммерческий директор ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев.

Эксперты считают, что это незначительно увеличит эффективность взыскания, зато может привести к росту социальной напряженности.