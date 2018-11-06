Социальная инвестиционная платформа eToro представила криптовалютный кошелек с поддержкой биткоина, еthereum и litecoin.

Чтобы им воспользоваться, пользователи платформы должны быть участниками Platinum Club, то есть держать на платформе активы стоимостью от 25 тыс. долларов. В компании пообещали вскоре предоставить доступ к eToro Wallet для большего числа пользователей, а также добавить другие монеты, сообщает ForkLog .

Приложение уже доступно для операционных систем Android и iOS.