Торговая площадка Kraken возглавила рейтинг самых безопасных криптовалютных бирж, говорится в исследовании компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности. Самыми рискованными для инвесторов оказались платформы OKEx, Huobi Pro и CoinCheck.

Кроме того, Kraken предоставляет самые дешевые услуги по страхованию средств с тарифом около 1,25%. Второе и третье место по показателям безопасности и стоимости страхования заняли Bittrex и Coinbase, которые предлагают клиентам ставку в 1,5%. На MyEtherWallet и Poloniex ставка страхования цифровых активов составляет 1,9%, сообщает Coinlife .

При составления рейтинга учитывалась степень риска совершения мошеннических атак и взломов программного обеспечения, а также вероятность осуществления незаконных действий сотрудников биржи, которые могут привести к похищению средств трейдеров.