Госдепартамент США намерен действовать согласно закону, который требует введения новых антироссийских санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках «дела Скрипаля», заявила РИА Новости представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который требует от нас введения дополнительных санкций», — ответила она на вопрос РИА Новости о том, каковы дальнейшие действия Госдепартамента после заявления о невыполнении Москвой американских условий.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. США ранее заявляли, что в случае невыполнения этих условий введут вторую часть санкций против России, но после консультаций Госдепа и конгресса США.