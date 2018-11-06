Годовая инфляция в странах ОЭСР остается стабильной третий месяц подряд из-за замедления темпов роста в регионе и значительного повышения годовой инфляции в Турции. Об этом сообщается в официальном отчете организации.

Инфляция в ОЭСР в сентябре осталась на уровне 2,9%. За исключением продовольствия и энергии, инфляция в регионе увеличилась до 2,3% в сентябре по сравнению с 2,1% в августе.

В годовом исчислении в сентябре 2018 года инфляция заметно снизилась в Канаде (до 2,2% с 2,8%), США (до 2,3% с 2,7%) и более умеренно — в Соединенном Королевстве (до 2,2% с 2,4%), Италии (до 1,4% с 1,6%), Франции (до 2,2% с 2,3%) и Японии (до 1,2% с 1,3%).

Среди стран, входящих в группу G7, инфляция выросла только в Германии до 2,3% с 2,0%. В еврозоне годовая инфляция увеличилась до 2,1% в сентябре с 2% в августе текущего года. Без учета продовольствия и энергии, инфляция в еврозоне была стабильной, на уровне 0,9% в сентябре.

Годовая инфляция в странах, входящих в группу G20, ускорилась до 3,6% в сентябре с 3,5% в августе. Среди стран с формирующимся рынком годовая инфляция заметно выросла в Аргентине (до 40,5% с 34,4%). Более умеренный рост наблюдался в Бразилии (до 4,5% с 4,2%), России (до 3,4% с 3,1%) и Китае (до 2,5% с 2,3%). Стабильный уровень годовой инфляции был зафиксирован в Южной Африке (4,8%) и Индии (5,6%, третий месяц подряд), показатель снизился в Индонезии (до 2,9% с 3,2%) и Саудовской Аравии (до 2,1% с 2,2%).