Спецслужбы должны иметь ключи к шифрованным приложениям в Интернете , заявил директор ФСБ России Александр Бортников на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России.

«Считаем, что серьезным технологическим препятствием для эффективного противодействия вторжению террористов в информационное пространство является отсутствие доступа спецслужб к шифрованной переписке террористов, использующих для связи специальные приложения мобильной связи», — отметил глава ФСБ.

По его словам, для пресечения бесконтрольного использования их террористами необходимо создать доверенную и прозрачную для контроля систему депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями.

«Выработка единых правил обращения с ключами шифрования и доступа к ним на основании закона возможна только при тесном сотрудничестве между спецслужбами, операторами связи и информационно-телекоммуникационными компаниями», — сказал Бортников.

При этом права и свободы законопослушных граждан в части сохранения конфиденциальности должны быть полностью соблюдены, отметил он.