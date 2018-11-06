«Большая четверка» сотовых операторов может столкнуться с конкуренцией при сдаче в аренду коротких номеров, ежегодно приносящих ей около 40 млрд рублей выручки. Участники научно-технического совета (НТС) Россвязи проголосовали за разработку поправок, которые позволят абонентам фиксированной связи звонить на короткие номера, запущенные мобильными операторами, и наоборот, пишет «Коммерсант».



НТС Россвязи в 2019 году рассмотрит предложения о поправках к законодательству, которые обеспечат равный доступ операторов связи и абонентов к коротким номерам, следует из протокола заседания совета. Предложения будет готовить глава Ассоциации операторов телефонной связи (АОТС) Сергей Ефимов, уточняется в документе.

Сейчас проблема для операторов фиксированной связи в том, что их абоненты не могут звонить на короткие номера, принадлежащие сотовым операторам, поясняют сторонники регулирования. Идея изменить законодательство вызвана дискриминацией операторов фиксированной связи со стороны «большой четверки», утверждает Ефимов. Например, абоненты мобильных операторов могут по номеру 900 получить доступ к кол-центру Сбербанка, в то же время из сети фиксированной связи на этот номер не позвонить, поясняет он. АОТС также предлагала Россвязи собирать пошлины с сотовых операторов за выделение коротких номеров, использующихся для платных сервисов и кол-центров. По оценке ассоциации, это могло бы принести государству 3 млрд рублей.

Рынок контентных услуг, к которым относится информирование клиентов финансовых организаций и доступ к горячим линиям, формировался исключительно операторами мобильной связи, напоминает руководитель Content Review Сергей Половников, а предложенное регулирование может лишить их самостоятельности в этом вопросе. Мобильные операторы сдают короткие номера в аренду, в том числе для того, чтобы продавать через них контент. По оценке AC&M Consulting, общая выручка операторов от этих услуг составляет около 40 млрд рублей в год.



Ранее у «Ростелекома» были попытки реализовать на своей сети фиксированной телефонии платные сервисы по коротким номерам, например, будильник, справочную и «Сказку на ночь», но успеха эти услуги не имели, отмечают эксперты.

