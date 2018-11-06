Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в рекламе финансовых услуг компании «СоцАгроФинанс» в «Яндексе». Об этом сообщается в пресс-релизе службы.

Специалисты антимонопольного ведомства установили, что в августе 2018 года при запросе «соцагрофинанс» сервис «Яндекс.Директ» распространяет такую рекламу финансовых услуг: «Инвестировать с ПФК СоцАгроФинанс — до 40% годовых. <…> Более четырех лет на рынке. Выплаты ежемесячно. Выплаты — в конце срока. Контактная информация».

ФАС отмечает, что в рекламе указано одно из условий инвестирования. В соответствии с законодательством, реклама финансовых услуг не должна умалчивать об условиях, влияющих на сумму доходов, и условиях, влияющих на сумму расходов, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

«В рассматриваемой рекламе указано лишь одно условие инвестирования — ставка доходности инвестиций. Иные же условия, влияющие на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, указаны не были. В рекламе также отсутствовало название компании, оказывающей финансовые услуги, что тоже является нарушением», — говорится в сообщении ФАС.

Штраф за подобные правонарушения составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.