Социально-экономическая дифференциация в России в 2017 году достигла минимума с 2006-го, однако в текущем году показатель вернулся к росту. Об этом говорится в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе», подготовленном экспертами института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

«В последние годы инфляция и социальное неравенство снижались. В 2017 году был отмечен самый низкий уровень инфляции начиная с 1991 года. Но 2017-й, согласно данным Росстата, характеризовался еще и самым низким уровнем социального неравенства начиная с 2006 года», — отмечают эксперты.

Они указывают, что с 2016 года инфляция для наиболее обеспеченного населения в России выше, чем для бедных, что заметно и по данным за девять месяцев текущего года.

Согласно прогнозу экспертов, индекс потребительских цен в 2018 году составит 4%, что, скорее всего, приведет к небольшому увеличению показателей социальной дифференциации по итогам года по сравнению с 2017-м.

В институте «Центр развития» НИУ «ВШЭ» ожидают, что в 2019 году темпы роста потребительских цен ускорятся до 5,1%. «С учетом более низких темпов роста заработных плат в бюджетном секторе в 2019 году по сравнению с 2018-м это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, социальное неравенство снова будет расти. Правда, обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс», — добавляют авторы документа.



Ранее Всемирный банк опубликовал исследование «Динамика неравенства и благосостояния в России в 1994—2015 годах», результаты которого свидетельствуют о заметном снижении расслоения.

