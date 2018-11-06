Предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс США показали, что демократы впервые за восемь лет получат контроль над палатой представителей, тогда как республиканцы укрепят большинство в сенате. Это значит, что президент Дональд Трамп теряет преимущество в виде единого республиканского парламента, которым он пользовался в предыдущие два года. На предстоящие два года конгресс становится «разделенным», что обычно влечет за собой блокировку многих инициатив.

Перераспределение сил в конгрессе «создает угрозу усиления санкций против России», написали аналитики BCS Global Markets в ежедневном обзоре. С этим согласны эксперты, опрошенные РБК . Новый статус-кво, вероятнее всего, означает усиление санкционного давления на Россию, а также общего давления на администрацию Трампа в российском вопросе, говорит бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции), эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул.

«Демократы очень хотели добавить антироссийских санкций, но палата представителей, находясь под контролем республиканцев, сдерживала этот настрой, — объясняет научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова. — Переход палаты представителей под контроль демократов позволит им сильнее продвигать санкционные инициативы, хотя республиканское большинство в сенате будет служить противовесом».

О'Тул напоминает, что «минувшим летом в соответствующих комитетах сената сложились импульсы к новым санкциям, но они не получили должной поддержки в палате представителей, да и [лидер республиканского большинства в сенате Митч] Макконнелл не выступил в пользу этих мер». Но теперь поддержка в палате представителей будет обеспечена, а Макконнелл, возможно, будет вынужден с этим согласиться, считает эксперт. Например, летом группа сенаторов от обеих партий представила проект Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля (DASKAA). Один из пунктов законопроекта — угроза блокировки счетов и активов российских госбанков.

Рубль, который в августе — начале сентября ослабел более чем на 10% на фоне ожидания новых санкций, пока отреагировал на результаты выборов в США умеренно позитивно. В середине дня рубль укрепился к доллару на 0,4%, до 65,86 за доллар. Однако к вечеру курс вернулся к 66 рублям за доллар (рост для рубля лишь на 0,2% по состоянию на 17:00 мск).

«Институциональная перемена — переход палаты представителей под контроль демократов — очень важна тем, что фактически означает конец возможностей для Трампа продвигать новые законодательные инициативы», — рассуждает профессор-лектор Американского университета в Вашингтоне, специализирующийся на политике, Джеймс Куэрк. Теперь демократы, в частности, «могут инициировать множество слушаний, [парламентских] расследований и т.д.», говорит эксперт. Перед тем как продвигать новые санкции, палата представителей может, например, начать заново расследование влияния России на президентские выборы 2016 года, отмечает Куэрк.

Сам Дональд Трамп заявил в Twitter о результатах выборов как о «громадном успехе». Это может быть преувеличением в типичном для Трампа стиле, но республиканцы действительно укрепили свое большинство в сенате. По данным New York Times (по состоянию на 17:00 мск), республиканцы завоевали два дополнительных места в сенате. «Демократы не смогут сделать ничего продуктивного без сотрудничества со стороны республиканского сената и Белого дома», — указывает Куэрк.