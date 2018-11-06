Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности Челиндбанка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruА+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. По ранее применявшейся методологии у банка был рейтинг «ruАА-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства , изменение рейтинга связано прежде всего с изменением его методологических подходов к оценке рыночных позиций и стратегических перспектив бизнес-модели банка на федеральном уровне. Рейтинг кредитоспособности обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций банка, сильной оценкой капитала и прибыльности, его устойчивой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой качества активов и корпоративного управления по сравнению с сопоставимыми банками.

Невысокие рыночные позиции обусловлены низкой долей банка в основных сегментах в масштабах российского банковского рынка, а также концентрацией операций (95%) в рамках одного региона. Вместе с тем агентство отмечает адекватные позиции банка на региональном рынке, а также устойчивую и лояльную клиентскую базу. Позитивно на рейтинговой оценке отражаются универсальный профиль бизнеса банка, а также отсутствие ярко выраженной концентрации на отраслях и крупных объектах кредитного риска. По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах несущественная.

Отмечаются значительный буфер капитала в сочетании с сильной рентабельностью банка. Существующий запас капитала позволяет выдержать полное обесценение порядка 17% активов и внебалансовых обязательств под риском. Способность банка к генерации капитала оценивается как высокая, дивидендная политика — как адекватная. Эффективность деятельности признается высокой.

Адекватное качество активов отражает низкий аппетит банка к риску и стабильно высокое (по сравнению с сопоставимыми банками) качество активов на протяжении экономического цикла. Уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю клиентов (3,7% на 1 сентября 2018-го, с учетом тела долга — 7%) оценивается как приемлемый. Розничный ссудный портфель показывает исторически низкую дефолтность, в том числе благодаря ориентации банка на кредитование клиентов в рамках зарплатных проектов и низкой доле кредитов без обеспечения. Агентство отмечает адекватный уровень обеспеченности кредитного портфеля, а также консервативный подход банка к формированию резервов.

Существующий запас ликвидных активов позволяет банку компенсировать досрочный отток 58% обязательств срочностью свыше 30 дней без нарушения обязательных нормативов. Банку доступен значительный объем дополнительной ликвидности в рамках лимита привлечения под залог необремененных ценных бумаг. Структура фондирования характеризуется повышенной концентрацией на одном источнике (средства физлиц и индивидуальных предпринимателей формировали 63% чистых пассивов на начало сентября) при низкой зависимости от динамики средств крупнейших кредиторов. Динамика привлеченных средств на клиентских счетах исторически стабильная, а средняя стоимость фондирования невысокая (средняя стоимость привлеченных средств физлиц и ИП — 5,7%, средств юрлиц — 2,9% за II квартал 2018 года).



Качество корпоративного управления и бизнес-процедур соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Позитивно на оценку влияют высокая эффективность кредитной политики и результативность выполнения бизнес-планов.

