В I квартале 2019 года возможно еще одно повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта. Также в связи с принятием законопроекта о долевом строительстве возможно повышение стоимости квадратного метра на 10—15%, считает руководитель управления развития кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов.

«Мы не исключаем еще одного повышения ключевой ставки на четверть процента в первом квартале 2019 года. Рост ставок, как правило, влияет на доступность кредитов для населения. Согласно нашим прогнозам, какое-либо снижение ставок может произойти не ранее четвертого квартала 2019 года. Также в 2019 году мы ожидаем повышения стоимости квадратного метра на 10—15%. Рост будет вызван изменениями, связанными с законопроектом о долевом строительстве», — рассказал он в беседе с Банки.ру.

Также Морозов подчеркнул, что снижение ставок до 7—8% маловероятно в течение года, но возможно в течение 2019-го. «В течение года — нет, в течение второго — возможно. По данным наших макроаналитиков, мы видим скорее легкое повышение, и, чтобы оттуда дойти до 7%, нужно полное отсутствие внешних стрессов. Сейчас среднерыночная ставка находится на уровне 9,5—10%. Если ставка не будет субсидироваться правительством или застройщиками, пока ее снижение видится как очень маловероятный сценарий», — считает эксперт.

В то же время Морозов отмечает, что если глава Центробанка делает такие серьезные заявления, может быть, есть какие-то предпосылки, о которых широкому кругу участников рынка пока неизвестно. Например, субсидия от государства, которая приведет ставки к 7%.

По его словам, до последнего повышения ключевой ставки ЦБ российская банковская система находилась в периоде самых низких ипотечных ставок с момента становления ипотечного рынка в России. «Ставки в 9—9,5%, а также субсидируемые застройщиками 8,5% были очень привлекательными. В период хороших ставок легко забыть ситуацию, в которой рынок находился еще пару лет назад», — подытожил представитель банка.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru