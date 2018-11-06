Долги потенциально несостоятельных граждан достигли 39,61 млрд рублей в III квартале 2018 года, увеличившись за год почти на 28% — с 30,95 млрд рублей. Речь идет об абсолютном рекорде, следует из расчетов Национального центра банкротств (НЦБ) для «Известий» .

По данным НЦБ, количество потенциальных банкротов в III квартале 2018 года достигло 3,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 20%. Долг несостоятельных за год увеличился почти на 28% — с 30,95 млрд в июле — августе 2017-го до 39,61 млрд в аналогичном периоде этого года.



Средний размер долга граждан, у которых возникли проблемы, снизился с 1,7 млн рублей до 1,3 млн. При этом у одного человека может быть несколько займов на разные суммы. В НЦБ пояснили, что граждане стали чаще кредитоваться в МФО. Банки предпочитают оформлять займы только гражданам без просрочек или зарплатным клиентам. В результате граждане вынуждены обращаться в МФО, указали в НЦБ. При этом реальные доходы населения выросли несильно, и при возникновении проблем (например, потере работы) граждане рискуют выйти на серьезную просрочку и перейти в статус потенциальных банкротов, указали в НЦБ.

По прогнозам экспертов, объем долга потенциально несостоятельных продолжит увеличиваться до конца 2018 года. Этому будет способствовать замедление роста доходов населения. По данным Росстата, в сентябре они снизились на 1,5%. Уже сейчас объем долга несостоятельных вызывает опасения, считает аналитик.



Закон о банкротстве физлиц заработал с 1 октября 2015 года. Заемщик может объявить себя несостоятельным через суд, если не способен исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей. Срок неуплаты при этом должен превышать 90 дней. Когда гражданин готов признать себя банкротом, он может рассчитывать на две опции. Первая — полное списание долга, но только через продажу имущества. Вторая — его реструктуризация. Решение принимает суд.