Банк России принял решение об отзыве с 7 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у банка «Агросоюз» (регистрационный номер 1459, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«Основным источником фондирования активных операций ООО КБ «Агросоюз» являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял в деятельности банка недооценку кредитного риска и предъявлял ООО КБ «Агросоюз» требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Однако для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности кредитной организацией осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера ее собственных средств (капитала)», — поясняется в релизе.

В частности, во избежание возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации ее единственным участником в течение 2018 года девять раз оказывалась финансовая помощь на общую сумму 750 млн рублей.

«Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа», — уточняет пресс-служба регулятора.

В ходе текущей инспекционной проверки ЦБ установил «факт отсутствия в кассе банка крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала)». «При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки», — отмечает ЦБ.

Кроме того, «Агросоюз» допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности (корректности) представлявшейся в уполномоченный орган информации.

Банк России неоднократно (девять раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении «Агросоюза» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц, указывает регулятор.

«В деятельности ООО КБ «Агросоюз» прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», — отмечается в релизе.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе банка «Агросоюз» с рынка банковских услуг.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Банк «Агросоюз» — участник системы страхования вкладов.

