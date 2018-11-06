Центральный банк России и Финансовый университет при Правительстве РФ подписали соглашение о взаимодействии в сфере повышения финансовой грамотности населения. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Финансовая грамотность — это не только образование, набор неких знаний, но и формирование определенной культуры поведения на финансовых рынках, чтобы люди перестали в силу своей необразованности и низкой финансовой дисциплины откликаться на недобросовестные предложения тех или иных услуг или явное мошенничество», — отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе церемонии подписания соглашения.

Регулятор и университет будут проводить совместные мероприятия по финансовому просвещению различных групп населения: школьников, студентов, участников волонтерских объединений. Соглашение предусматривает разработку и реализацию специальных образовательных программ, организацию тематических олимпиад и соревнований для талантливой молодежи.

Особое внимание будет уделяться взаимодействию с наиболее уязвимыми социальными группами населения: планируется помогать молодежи с инвалидностью с трудоустройством и обучать финансовой грамотности выпускников детских домов.

Стороны также намерены вести подготовку волонтеров из числа студентов, которые примут участие в мониторинге финансовых организаций и будут проводить обучение.